Girona vence o Rayo Vallecano, avança às quartas e iguala melhor campanha na Copa do Rei

Líder do Campeonato Espanhol, o Girona venceu o Rayo Vallecano por 3 a 1, nesta quarta-feira, e avançou às quartas de final da Copa do Rei. Com o triunfo, o time sensação da temporada na Espanha igualou sua melhor campanha na competição. Em 2019, o Girona foi eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final.

Atuando em seu estádio, o Girona precisou de apenas 26 minutos para construir uma vantagem confortável de 3 a 0. Cristhian Stuani marcou duas vezes (o segundo de pênalti) e Daley Blind fez o terceiro gol do time da casa. Ainda no primeiro tempo, Nteka diminuiu para o Rayo Vallecano, que não teve forças para buscar a reação.

O Girona agora espera o sorteio para conhecer seu adversário por uma vaga entre os quatro melhores da Copa do Rei. Pelo Espanhol, o time joga domingo, novamente em casa, contra o Sevilla, que tem 16 pontos e está em 17º lugar no campeonato. O Girona tem um ponto de vantagem sobre o Real Madrid (49 a 48), mas o time da capital fez um jogo a menos, por causa da disputa da Supercopa da Espanha, na semana passada, na Arábia Saudita.

Outros dois jogos da Copa do Rei foram disputados nesta quarta. O Celta de Vigo venceu o Valência por 3 a 1, e a Real Sociedad eliminou o Osasuna por 2 a 0. Nesta quinta, dois jogos encerram as oitavas de final da competição. O Unionistas de Salamanca, da terceira divisão da Espanha, tenta surpreender o Barcelona, e Real Madrid e Atlético de Madrid repetem a semifinal da Supercopa da Espanha, vencida pelo Real por 5 a 3 na prorrogação