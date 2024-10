Giovanni Vianna leva a prata na etapa de Sydney da SLS de skate

O brasileiro Giovanni Vianna conquistou a medalha de prata na etapa de Sydney da Liga Mundial de Skate, a SLS. A prova foi disputada na madrugada de domingo (13) (horário de Brasília).

Giovanni Vianna tirou um 9,6 na última volta, fez a melhor nota da temporada e subiu no segundo lugar mais alto do pódio. Ele somou 35,9 pontos no total.

O brasileiro chegou para a última volta na quarta colocação e acertou uma linda manobra para conquistar o segundo lugar da competição.

A medalha de ouro ficou com o japonês Sora Shirai, quarto colocado nos Jogos de Paris. Ele fez 36,7 pontos. Já o bronze foi para o norte-americano Chris Joslin, que fez 35.8.

No feminino, Rayssa Leal não levou medalha e ficou com o quarto lugar. A australiana Chloe Covell foi a campeã, seguida por Liz Akama, do Japão, no segundo lugar. A também japonesa Funa Nakayama ficou em terceiro.

A etapa de Sydney é a penúltima parada antes do Super Crown, que ocorre em São Paulo entre os dias 14 e 15 de dezembro.