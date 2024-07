GIOLI e MC Cabelinho fazem show memorável na Ilha Itanhangá, no Rio

No dia 7 de julho, a cantora e compositora GIOLI subiu ao palco do aguardado show “O Rio é Cabelinho”, promovido pelo renomado cantor, compositor e ator MC Cabelinho. O evento, realizado na Ilha Itanhangá, no Rio de Janeiro, prometeu e entregou uma noite épica, contando com a presença de diversos convidados especiais e amigos do artistas. Os ingressos, que já estavam à venda, garantiram uma casa cheia e um público ávido por boa música.

MC Cabelinho, com quase 14 milhões de seguidores no Instagram e mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, é uma das maiores referências da música urbana da atualidade. Recém-chegado de uma performance energética no Rock in Rio Lisboa, ele trouxe todo o seu entusiasmo para o show “O Rio é Cabelinho”. GIOLI, que já havia aberto dois shows do MC no Rio de Janeiro este ano, fez sua terceira participação ao lado dele neste evento especial.

“O show foi incrível! A energia do público e a vibe do Cabelinho transformaram a noite em algo realmente especial. Estou muito grata por fazer parte desse momento,” declarou a jovem artista.

A parceria entre os dois artistas continuará em breve, com uma nova apresentação programada para o evento RAP no Morro, que acontecerá no Morro da Urca no dia 20 de julho.

GIOLI vem colecionando conquistas em 2024, e está prestes a entrar em estúdio para gravar seu novo álbum de inéditas. Sua faixa “Prioridade” tem sido uma das mais tocadas nas rádios do país no segmento pop nacional desde o início do ano, superando trabalhos de nomes consolidados no mercado como Melim e Jão. A música também ficou entre as mais tocadas no segmento pop rock no Rio de Janeiro por semanas.

“Prioridade” faz parte do álbum “Carinha Nova”, lançado em abril deste ano, que reúne todas as faixas já lançadas pela artista, incluindo uma versão speed da faixa-título. O álbum conta com sete músicas, incluindo os sucessos “Papel de Trouxa”, “Mal Resolvido” e “GPS”.