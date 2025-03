Gio Lisboa estreia primeiro EP da série “Fora da Plateia” no YouTube

Gio Lisboa, um dos maiores nomes da nova geração da comédia brasileira, tem conquistado fãs no Brasil e no exterior com seu humor inovador e altamente interativo. Com mais de 852 milhões de visualizações no YouTube e 11 milhões de seguidores nas redes sociais, o comediante natural do Rio Grande do Sul acaba de estrear o primeiro episódio da sua série “Fora da Plateia”, disponível no YouTube.

A série “Fora da Plateia” traz um formato inédito, permitindo que o público tenha uma experiência imersiva e interativa, com Gio mostrando um lado mais íntimo e próximo da sua vida durante a turnê. O primeiro episódio foi gravado em Milão, na Itália, e oferece uma visão única do dia a dia do comediante, que inclui momentos de risada, perrengues, descontração e também situações de estresse, típicas de uma turnê internacional.

A proposta do projeto é aproximar Gio Lisboa de seus fãs, criando um vínculo mais pessoal e participativo. “Fora da Plateia” não é apenas um show, mas uma série onde os fãs se tornam parte da história, com interações descontraídas, brincadeiras e momentos exclusivos da equipe. O público também poderá acompanhar o desenvolvimento do especial nas próximas temporadas, com episódios previstos para o Porto e Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Bruxelas (Bélgica), Dublin (Irlanda), Gotemburgo (Suécia), Madrid (Espanha) e Zurique (Suíça).

A primeira temporada, que inclui a gravação de episódios na Europa, dará lugar à gravação da segunda temporada, que terá foco no Brasil, começando por São Paulo. Gio promete continuar inovando, transformando a experiência de ver comédia em algo mais próximo e dinâmico para o público.

Com a chegada de “Fora da Plateia”, Gio Lisboa se consolida como um artista multifacetado, expandindo suas fronteiras e tornando a comédia mais acessível e interativa para todos. Não perca o lançamento do primeiro episódio, “Milano”, e prepare-se para se divertir e se surpreender com essa nova fase da carreira de Gio Lisboa!

Confira o primeiro episódio do EP da série “Fora da Plateia” em:

https://m.youtube.com/@GioLisboa