Gio Lisboa apresenta stand up comedy “Medonho” em tour pela Europa

Após conquistar os palcos de todo o Brasil, o comediante Gio Lisboa apresenta o Stand Up “Medonho” pela Europa. A tour começou na terça-feira (11), em Porto, Portugal, passando por Bruxelas, na Bélgica; Zurique, na Suíça; Lisboa, novamente em Portugal; Londres, na Inglaterra; Dublin, na Irlanda; Gotemburgo, na Suécia, e será finalizada em Madrid, na Espanha, no dia 19 de setembro.

“Já iniciamos a tour aqui na Europa e tem sido uma experiência muito louca. Conhecer outras culturas e ter novas experiências em diferentes ambientes é incrível. Não me imaginava identificando tanto com o público do outro lado do oceano. Para um cara do Rio Grande do Sul, isso é gigantesco”, comemora Gio Lisboa.

Foram realizadas duas sessões com ingressos totalmente esgotados na cidade do Porto, em Portugal, reunindo um total de 2 mil pessoas. A segunda sessão se estendeu até quase às 3 horas da manhã, com o público ainda em alta energia, pedindo mais. Foi um momento emocionante e inesquecível. O espetáculo também promete grande expectativa nos próximos países.

No espetáculo “Medonho”, Gio Lisboa apresenta uma performance vibrante e envolvente, com uma mistura de stand-up, música e interação com o público. Com o apoio de um guitarrista, um DJ e utilizando autotune para efeitos vocais, Gio conta situações hilárias de sua vida, garantindo uma noite repleta de risadas e entretenimento.

“Convido toda a galera da Europa a vir ao meu show para dar muitas risadas, interagir, até se emocionar e viver momentos inesquecíveis. Espero trazer um pouquinho do Brasil e do Sul para essa gente massa”, conclui o comediante.

Confira as próximas datas