Ginastrada marcou encerramento de ginástica geral em Ribeirão Pires

No último sábado (9), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, promoveu o Ginastrada, evento que marcou o encerramento das atividades de ginástica geral, realizadas nos CTTs (Centros Técnicos de Treinamento). Aproximadamente 300 pessoas, de diversos bairros da cidade, estiveram presentes no Ginásio de Esportes Ozíris Grecco, que lotou com a presença de familiares que prestigiaram o evento.

A moradora do bairro Santa Rosa, ngela Pedroso, 47 anos, que frequenta as aulas de zumba com sua filha, Flávia Pedrosa, 8, citou que o serviço oferecido pela Prefeitura proporciona momentos únicos para sua vida. “Começamos em agosto deste ano. É muito bom fazer essas atividades junto dela e essa conexão mãe e filha é maravilhosa. Vamos continuar para o ano que vem”, disse.

Neste ano, cerca de 800 alunas foram atendidas com as de ginástica geral, ritmos entre outras modalidades, nos cursos gratuitos da Prefeitura.

O prefeito Guto Volpi marcou presença no evento de encerramento das atividades e enalteceu o trabalho realizado nos bairros da cidade. “É uma alegria ver o ginásio cheio com pessoas que praticaram atividade física durante todo o ano em seus bairros. Essas pessoas são motivação para que outras que busquem atividade física, para uma qualidade de saúde física e mental melhor”, destacou.