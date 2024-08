Ginasta brasileira se machuca, vai aos prantos e sai carregada por técnica

A ginasta Victoria Borges se lesionou durante a apresentação do conjunto brasileiro na classificatória da ginástica rítmica das Olimpíadas de Paris. Ela conseguiu completar a apresentação, mas foi aos prantos assim que a música parou.

O QUE ACONTECEU

Victoria Borges sentiu dor ainda no início da segunda rotação após fazer um giro. Ela rodopiou no chão, mas demonstrou ter sentido dor ao completar o movimento.

A ginasta continuou no sacrifício, fazendo a coreografia praticamente sem sair do solo. Com os movimentos limitados, sua performance foi afetada, o que acabou afetando a nota do conjunto.

A atleta não segurou a emoção ao fim da apresentação. Ela levou as mãos aos rosto e chorou copiosamente no solo, sendo rapidamente consolada pelas companheiras e pela comissão técnica.

Victoria foi carregada no colo pela técnica da seleção de conjunto, Camila Ferezin. Ela foi encaminhada para o centro médico da Arena La Chapelle.

O Brasil recebeu nota 24.950 na segunda rotação, com três fitas e duas bolas. Na primeira rotação, com arcos, a pontuação do conjunto brasileiro foi de 35.950, ficando em quarto. Os oito primeiros grupos no combinado avançam para a final por equipes.

O conjunto tem ginastas reservas, mas só poderia substituir antes de começar a competição. A partir do momento que as cinco atletas entram no tablado, não pode mais substituir para as fases adiantes.