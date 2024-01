Ginásio Noêmia Assumpção ganha reforma e receberá jogos da Liga Nacional de Futsal

O Santo André Futebol Clube, representado pelo Santo André Futsal Intelli, terá sua verdadeira casa disponível para a temporada 2024. O Ginásio Noêmia Assumpção, localizado na região da Vila Camilópolis, ganhou uma reforma geral estrutural que atenderá os quesitos para que a equipe andreense possa incluir a Liga Nacional de Futsal em seus mandos de jogos.

O evento festivo que marcou a entrega da nova quadra teve uma partida especial com a participação do ex-jogador de futsal Falcão, reconhecidamente o melhor jogador da história na modalidade, além dos youtubers Lucaneta, Henry Japa e o cantor Dexter. Na equipe da casa, jogadores e autoridades formaram o elenco.

“Esporte é qualidade de vida e sempre investimos muito aqui em Santo André. É uma grande felicidade receber o maior jogador da história do futsal na cidade. Agora temos uma arena que vai se tornar um caldeirão nos jogos”, afirmou o prefeito Paulo Serra, que também participou do jogo comemorativo.

Para acompanhar a partida no ginásio, o torcedor trocou 1 kg de alimento por um ingresso, sendo que parte da arrecadação foi destinada diretamente para o Fundo Social de Solidariedade.

“Quero parabenizar a todos. Precisamos de cidades assim, que valorizam e incentivam o esporte. Fiquei muito feliz de ter sido escolhido para estar aqui hoje”, disse o craque Falcão.

Reforma – A reconhecida quadra de Santo André, que por muitos anos foi a casa do handebol adulto, passou por ampla modernização, incluindo fachada do ginásio e colocação da lona de identificação; lateral e área externa e interna do ginásio; portões da entrada principal; cobertura de policarbonatos nas partes interna e externa; hall de escada juntamente com a área externa do telhado; rampa de cadeirante, entrada principal e estacionamento.

Também foram realizadas intervenções em outras áreas como arquibancada; estrutura do telhado na parte interna; hall de escada da parte interna na recepção; corredor de acesso aos banheiros; corredor de acesso aos vestiários; corredor e hall de escada na área de acesso à área VIP; raspagem e lixamento do piso da quadra; aplicação de verniz na quadra, além de demarcações de linha e pintura das áreas.

A reforma incluiu ainda a criação de área VIP e camarotes; ampliação dos vestiários; instalação de janelas de vidro na área VIP; instalação de portas nos vestiários; restauração parcial de revestimentos dos vestiários; mudança do gradil do lado direito da arquibancada; criação de estrutura do banco de reservas para colocação de vidros e restauração de policarbonatos quebrados nas laterais.