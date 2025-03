Ginásio do Ibirapuera volta a receber final da Superliga de vôlei após 15 anos

A espera foi longa, 15 anos, mas finalmente chegou a hora da elite do vôlei brasileiro reencontrar o Ginásio do Ibirapuera. O equipamento administrado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo está confirmado como sede das finais da Superliga 2024/2025, evento organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A decisão feminina acontece no dia 1º e maio, às 15h45, enquanto a masculina, no dia 4, às 10h.

A última vez que o Ginásio do Ibirapuera recebeu os jogos decisivos da principal competição do vôlei nacional foi na temporada 2009/2010, quando o Osasco venceu o Rio de Janeiro no feminino, e o Florianópolis bateu o Montes Claros no masculino.

Os ingressos já estão à venda neste link e os valores variam entre R$ 200 e R$ 750.

Com quase 70 anos de história, o Ginásio do Ibirapuera já foi palco de jogos épicos de vôlei, envolvendo clubes e seleções. Em 1993, a seleção brasileira masculina ganhou o seu primeiro título de Liga Mundial, ao vencer a Itália por 3 sets a 0. Já em 2010, a oposta Natália estabeleceu o recorde de pontos em uma final de Superliga, 28, na vitória do Sollys/Osasco sobre a Unilever por 3 sets a 2.