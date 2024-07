Gina Garcia participa hoje do programa The Noite com Danilo Gentili

Hoje à noite, não perca a participação imperdível de Gina Garcia no programa The Noite com Danilo Gentili, que vai ao ar a partir das 00h45 no SBT, logo após o Arena SBT. A cantora, que tem conquistado cada vez mais espaço e reconhecimento na música brasileira, surpreendeu a todos com um emocionante momento musical, apresentando o sucesso “Meu Anjo”. O single já ultrapassou 145 mil plays no Spotify e acumula 300 mil visualizações no Youtube, mostrando sua forte conexão com os fãs.

Durante sua participação, Gina também compartilhou detalhes sobre seu aguardado álbum de estreia “Tô Pronta”, um projeto de samba com 12 faixas que promete encantar os ouvintes. O álbum conta com participações especiais de artistas renomados como Preta Gil, Péricles, Liniker, Erika Hilton, Caio Prado, Assuçena, Marvvila, entre outros. Ela destacou ainda o single “Respeito É Bom”, uma poderosa mensagem de inclusão e respeito à comunidade LGBTQIA+ que já acumula 442 mil visualizações.

Com uma trajetória marcada por autenticidade e talento, Gina Garcia continua a cativar seu público e expandir sua presença no cenário musical brasileiro. Sua participação no The Noite com Danilo Gentili é mais um momento inesquecível que demonstra sua crescente influência e sucesso.