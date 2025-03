Gina Garcia leva SOUL e R&B ao Bourbon Street neste domingo (16), às 20h

Gina Garcia promete uma noite de muita energia e nostalgia no Bourbon Street, neste domingo (16), às 20h. A cantora participa da primeira edição do projeto “SOUL Train Experience”, idealizado pelo incrível trombonista Joabe Reis, que celebra os clássicos do R&B e do SOUL que marcaram gerações. O evento também contará com as participações especiais de Jamah, Dom Paulinho Lima, Will Sanper, entre outros.

“Estou muito feliz com esse convite, pois vai ser a primeira versão desse projeto “SOUL Train Experience” do querido trombonista Joabe Reis! Esse som é baseado num programa de TV que existiu nos Estados Unidos chamado “SOUL TRAIN”, que foi ao ar de Outubro de 1971 até Março de 2006, com 35 anos de história, apresentando vários artistas de R&B, SOUL e Hip Hop! Queremos reviver essa atmosfera dançante que existia nos anos 70, para todo mundo matar saudades dos grandes hits e ser feliz dançando muito!”, celebra Gina.

Além da participação especial no SOUL Train Experience, Gina segue em um momento brilhante da carreira. No dia 28 de fevereiro, ela lançou o projeto “Gina Canta Cazuza”, um tributo emocionante ao icônico poeta do rock em que revisita sua obra em versões no ritmo do samba.

A cantora também estreou no Carnaval de São Paulo desfilando pela escola Camisa Verde e Branco ao lado de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza. A escola ficou no Top 5 e Gina retornou para a avenida no Desfile das Campeãs, onde, além de voltar a desfilar, também cantou a música “Faz Parte do Meu Show” de Cazuza no esquenta da Verde e Branco. Gina também foi coroada Rainha do Bloco da Lisa, em uma homenagem às mães de filhos LGBTQIAPN+, no Dia Internacional da Mulher.

E a noite deste domingo promete mais um grande momento para essa artista que já começou o ano com tudo!