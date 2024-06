Gina Garcia lança visualizer de “Respeito é bom”, single com mensagem à comunidade LGBTQIA+

Gina Garcia acaba de lançar o visualizer de “Respeito é Bom” single que é um samba vibrante e uma homenagem à comunidade LGBT+ e sua luta por igualdade e inclusão. Com participações especiais de Preta Gil, Caio Prado, Assucena, Liniker e Erika Hilton, a produção audiovisual destaca os bastidores da gravação da música, que promete inspirar o público com seu clamor por respeito e aceitação.

Para a alegria do público, a primeira performance ao vivo já tem data para acontecer: Dia 19 de junho, Gina Garcia se une a renomada Chef Carmem Virgínia, proprietária do restaurante Altar Cozinha Ancestral, e promove um jantar beneficente em prol da Casa Chama. Todo o valor arrecadado com os ingressos será destinado a essa importante ONG, idealizadora do primeiro espaço de convivência para pessoas trans em situação de rua, prostituição e sobreviventes do sistema prisional da América Latina.

O single “Respeito É Bom” é o segundo lançamento do álbum de estreia de Gina Garcia, intitulado “Tô Pronta”. O primeiro, que conta com o último sucesso “Meu Anjo” em feat com Gloria Groove já ultrapassa 145 mil de plays no Spotify, com 300 mil visualizações no Youtube. Com 12 faixas, o álbum de samba traz mais participações como Péricles, Marvvila e Erika Hilton.

”Ah…tô super ansiosa e cheia de expectativas pra esse lançamento tão importante! Estamos no mês do Orgulho e essa música fala sobre amor, acolhimento e respeito com a população LGBTQIA+! Teremos ainda nesse mês, um jantar beneficente com a renda revertida para a Casa Chama (ONG), que acolhe com dignidade e autonomia, pessoas trans e travestis, em parceria com a minha querida amiga Carmem la no Altar! Esperamos que essa noite seja de muita solidariedade e que consigamos nos unir, pra ajudar a quem precisa e vive em situação de vulnerabilidade! Enquanto as políticas públicas não chegam, podemos fazer a nossa parte!”

O evento destaca o compromisso de Gina com causas sociais e sua dedicação em usar sua voz para promover a mudança e a inclusão.

Para mais informações sobre o single “Respeito é Bom”, o pré-save já está disponível em https://links.altafonte.com/respeitoebome

Para mais informações sobre o jantar beneficente em prol da Casa Chama, visite: https://www.sympla.com.br/evento/jantar-beneficente-em-prol-da-casa-chama/2497549?_gl=16zeq6y_gaNjE4Njc4MDc1LjE3MTIyNjE5Nzc._ga_KXH10SQTZF*MTcxNzU5ODM2NC4yNC4xLjE3MTc1OTk1NDEuMzQuMC4xNTE2MDAyNDg3