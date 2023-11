Gina Garcia entra em estúdio para produzir o mais novo projeto: Samba!

Tem novidade chegando! Após ter êxito na turnê ‘Gina Canta Gal – Sua voz, minha vida’ e com lotação de publico, Gina Garcia se prepara para dar as boas-vindas à uma nova fase em sua trajetória artística: o lançamento de um álbum autoral de samba.

“Estou num momento muito especial da minha carreira, realizando mais um sonho de vida!”, comemora Gina ao falar do novo projeto que já está sendo produzido. A cantora ainda completa: “Hoje dei início às gravações do meu álbum de samba e estou muito feliz!”.

E por falar em samba… O álbum autoral resgatará um pouco das origens da artista e promete conquistar o público que ama o gênero musical. Além disso, o projeto conta com nomes de peso nos vocais como participações especiais de algumas canções. “Vem aí um trabalho autoral que está lindo e eu não vejo a hora de poder compartilhar tudo isso com vocês”, encerra a artista.

Além do projeto em andamento, Gina Garcia é destaque pelo sucesso do espetáculo ‘Gina Canta Gal – Sua voz, minha vida’, um tributo a Gal Costa. A turnê lotou casas de show na capital paulista e na cidade maravilhosa e ainda contou com participação de Daniel Garcia, filho da cantora e conhecido como a drag queen Gloria Groove, Thiago Abravanel e Marina Sena.