Gina Garcia e Péricles juntos em “Dá Pra Ser Feliz”

Gina Garcia, cantora com respeitáveis 40 anos de estrada, que tem conquistado cada vez mais espaço e reconhecimento na música brasileira por seu talento único, lança nesta sexta (26) sua nova música de trabalho “Dá Pra Ser Feliz”, em feat com ninguém menos que Péricles, um dos grandes nomes do samba.

A faixa vem acompanhada de visualizer disponível no canal da Gina no Youtube e integra o tão aguardado álbum de estreia da cantora, “Tô Pronta”, um projeto de samba com 12 faixas e participações especiais de nomes renomados como Preta Gil, Gloria Groove, Liniker, Erika Hilton, Caio Prado, Assuçena, Marvvila, entre outros. “Dá Pra Ser Feliz” é a terceira faixa do álbum, que segue o sucesso dos singles “Respeito É Bom”, uma poderosa mensagem de inclusão e respeito à comunidade LGBTQIA+, com 442 mil visualizações em seu videoclipe, e “Meu Anjo” em feat com Gloria Groove, que já ultrapassou 145 mil plays no Spotify e acumula 300 mil visualizações no YouTube.

Com um compasso curto, que traz leveza ao samba, a música “Dá Pra Ser Feliz” fala sobre a busca pela felicidade independentemente das dificuldades financeiras, enfatizando a importância de aproveitar as oportunidades e valorizar o amor como o elemento essencial para ser feliz. ‘Se falta dinheiro, a gente se vira nos ‘paranauê’, a gente só vai ter problema se faltar amor’.

“Gravar ‘Dá pra ser Feliz’ com o Péricles foi uma experiência incrível. Ele é uma pessoa tão humilde, mesmo com toda a sua grandiosidade como cantor. Para mim, ele é o rei da voz. Quando fiz essa música, só conseguia pensar no Péricles cantando ela. Nem acreditei quando ele aceitou meu convite. No dia da gravação, fiquei emocionada ao ponto de chorar após ele sair do camarim. Ouvir dele que era uma honra participar do meu primeiro álbum foi gratificante demais”, afirma Gina.

Com uma trajetória marcada por talento e autenticidade, Gina já alcança a marca impressionante de 210,6 mil ouvintes mensais no Spotify pouco tempo após dar início à sua carreira solo.