Gina Garcia e Péricles celebram sucesso de “Dá pra ser Feliz”

A parceria entre Gina Garcia e Péricles em “Dá Pra Ser Feliz” tem se mostrado um verdadeiro sucesso. A faixa, lançada como parte do aguardado álbum de estreia de Gina, “Tô Pronta”, acumula mais de 200 mil reproduções no Spotify e ultrapassou a marca de 1 milhão visualizações no YouTube, refletindo a força dessa união no universo do samba.

Desde o seu lançamento, “Dá Pra Ser Feliz” tem conquistado o público não só pela melodia de samba, mas também com sua mensagem inspiradora sobre a busca pela felicidade e a importância do amor, independentemente das adversidades financeiras. A música, com seu compasso leve e envolvente, é parte de um projeto que já é considerado um marco na carreira solo de Gina, cantora que, com seus 40 anos de estrada, continua a surpreender e a emocionar.

Para Gina, a colaboração com Péricles foi um momento especial. “Gravar ‘Dá Pra Ser Feliz’ com o Péricles foi uma experiência incrível. Ele é uma pessoa tão humilde, mesmo com toda a sua grandiosidade como cantor. Para mim, ele é o rei da voz. No dia da gravação, fiquei emocionada ao ponto de chorar após ele sair do camarim”, revela a cantora.

Além do sucesso de “Dá Pra Ser Feliz”, Gina já vem colhendo frutos de outros lançamentos do álbum “Tô Pronta”, como os singles “Respeito É Bom” e “Meu Anjo”, consolidando-se como uma das grandes vozes do samba. Com 210,6 mil ouvintes mensais no Spotify, Gina Garcia prova que está mais do que pronta para este novo capítulo de sua carreira.