Gina Garcia celebra crescimento meteórico nas redes sociais e plataformas de streaming

Gina Garcia, um dos talentos emergentes da música brasileira, está conquistando cada vez mais espaço e reconhecimento nas redes sociais e plataformas de streaming. Com 64 mil seguidores no Instagram e 14 mil na nova plataforma Threads, Gina demonstra um crescimento consistente e um engajamento significativo com seu público.

No Spotify, Gina já alcança a marca impressionante de 210,6 mil ouvintes mensais. Seu single de sucesso, “Meu Anjo”, acumula mais de 268 mil plays na plataforma, mostrando a força de sua música junto aos fãs. No YouTube, seus números são igualmente impressionantes, com 3,27 mil inscritos e visualizações notáveis: “Meu Anjo” com 327 mil views e “Respeito é Bom” com 442 mil views.

A cantora também está prestes a dar mais um grande passo em sua carreira com o lançamento de uma nova música em parceria com o renomado cantor Péricles. Este anúncio promete gerar ainda mais entusiasmo e expectativa entre seus seguidores e admiradores da música brasileira.

Com uma trajetória marcada por talento e autenticidade, Gina Garcia continua a cativar seu público e a expandir sua presença no cenário musical. Seu sucesso nas redes sociais e nas plataformas de streaming é um testemunho de seu apelo crescente e de sua capacidade de se conectar profundamente com os ouvintes.