Gina Garcia canta sobre superação e autovalor em “DESPEITO” com Marvilla

O aguardado single “DESPEITO”, da cantora Gina Garcia, acaba de chegar às plataformas digitais, acompanhado de um videoclipe exclusivo no canal oficial da cantora no YouTube. A música faz parte de seu álbum de estreia “Tô Pronta” e marca um novo capítulo na carreira de Gina, que, com 37 anos de trajetória, continua inovando no cenário do samba. Para abrilhantar ainda mais o lançamento, Gina traz ninguém menos que Marvilla, uma das grandes revelações da nova geração, como colaboradora.

A faixa “DESPEITO” conta a história de uma mulher que descobre a traição de seu amor, mas decide seguir em frente. Com versos como “Tudo que você levou, que era todo meu amor / Faça bom proveito, já sarei meu peito / E só te resta saber / O que sobrou pra você, despeito”, Gina canta sobre superação e autovalorização, transformando o desamor em força. O ritmo da música, um samba mais lento, traz o som marcante da cuíca, que se entrelaça com a melodia, dando um toque ainda mais autêntico à canção.

O videoclipe de “DESPEITO” foi gravado durante as sessões de estúdio, com cenas descontraídas dos bastidores, mostrando o entrosamento entre Gina e Marvilla, além de momentos especiais da gravação das vozes. O clima alegre e de cumplicidade entre as duas artistas e a equipe reflete a força da parceria, que promete encantar o público.

Além de “DESPEITO”, Gina já lançou outros sucessos que integram o álbum “Tô Pronta”. “Dá Pra Ser Feliz”, em colaboração com Péricles, acumula mais de 250 mil reproduções no Spotify e ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube, reforçando a força da união de dois gigantes do samba. Outros singles como “Respeito É Bom”, parceria com Liniker, Preta Gil, Assucena, Caio Prado e Erika Hilton, e “Meu Anjo”, com participação de Gloria Groove, têm consolidado Gina Garcia como uma das grandes vozes do samba contemporâneo.

Com 116.584 ouvintes mensais no Spotify, Gina Garcia prova que está mais do que pronta para essa nova fase de sua carreira.