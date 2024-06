Gina Garcia brilha em jantar beneficente

Ontem à noite, Gina Garcia encantou a todos presentes no Altar Cozinha Ancestral durante um jantar beneficente em colaboração com a renomada Chef Carmem Virginia. O evento, realizado em celebração ao mês do Orgulho LGBTQIA+, contou com a participação especial de Caio Prado e Assucena, além da presença de Jessi Alves, Felipe Heiderich, Lucas Raniel e Laura Simões.

Gina Garcia, conhecida por sua voz poderosa, apresentou seu mais recente single “Respeito É Bom”, acompanhada pelos talentosos Assucena e Caio Prado que juntos passaram uma mensagem de inclusão e respeito. Ela também emocionou o público com “Meu Anjo”, sua parceria com Gloria Groove, cujo sucesso no Spotify e YouTube continua a crescer exponencialmente. Além dessas performances memoráveis, a cantora interpretou clássicos da música brasileira, incluindo “Não Deixe o Samba Morrer” de Alcione e “É” de Gonzaguinha.

O evento teve como objetivo arrecadar fundos para a Casa Chama, uma ONG dedicada ao acolhimento de pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. Todos os recursos provenientes dos ingressos serão direcionados para apoiar essa caua, que oferece apoio essencial e dignidade a uma comunidade frequentemente hostilizada.

Emocionada com a oportunidade de unir sua música a uma causa tão nobre, Gina Garcia expressou sua gratidão pela colaboração com Carmem Virginia e pela oportunidade de apoiar a Casa Chama. “Foi uma noite extraordinária de solidariedade e apoio mútuo. Estou honrada por contribuir com meu trabalho para algo tão significativo”, destacou a artista.

Carmem Virginia, proprietária do Altar Cozinha Ancestral, ressaltou a importância contínua de ações como essa ao longo do ano. “Ajudar o próximo é essencial para nossa evolução como seres humanos, independentemente de sua identidade ou circunstância”, afirmou.

O jantar beneficente e o pocket show de Gina Garcia não apenas proporcionaram uma experiência cultural única, mas também fortaleceram o apoio a uma causa crucial para a comunidade LGBTQIA+.