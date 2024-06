Gina Garcia anuncia “Respeito É Bom”, single em homenagem ao mês do Orgulho LGBT+

No último domingo, dia da Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo, a artista Gina Garcia anunciou um novo single em homenagem à comunidade e sua luta, que fará parte de seu álbum de estreia. “Respeito É Bom” conta com a participação Preta Gil, Caio Prado, Assucena, Liniker e Erika Hilton.

“É importante reconhecer e valorizar a luta por igualdade. Para marcar essa ocasião especial, me uni a cinco incríveis artistas para uma música de muita representatividade”, comenta Gina sobre o lançamento.

“Respeito É Bom” chega após o single “Meu Anjo ”, feat com Gloria Groove que é sucesso absoluto e atualmente ultrapassa 145 mil de plays no Spotify, com 300 mil visualizações no Youtube. Ambas as músicas fazem parte do primeiro projeto solo da cantora, o álbum “Tô Pronta” que dá boas vindas à nova fase de sua trajetória artística após quase 29 anos como backing vocal e com 37 anos de carreira como cantora profissional.

O pré-save já está disponível em https://links.altafonte.com/respeitoebom