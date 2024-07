Gina Garcia anuncia lançamento de música com Péricles

Gina Garcia, um dos talentos da música brasileira, está prestes a dar mais um grande passo em sua carreira com o lançamento de seu single. “Dá Pra Ser Feliz”, em parceria com Péricles, um dos grandes nomes do samba e amigo de longa data da artista, chega às plataformas de áudio na próxima sexta (26).

A faixa irá fazer parte do aguardado álbum de estreia de Gina, “Tô Pronta”, um projeto de samba com 12 faixas com participações especiais de nomes renomados como Preta Gil, Liniker, Erika Hilton, Caio Prado, Assuçena, Marvvila, entre outros. Lançado no último mês, o single “Respeito É Bom”, uma poderosa mensagem de inclusão e respeito à comunidade LGBTQIA+, já acumula 442 mil visualizações em seu videoclipe.

Com uma trajetória marcada por talento e autenticidade, Gina já alcança a marca impressionante de 210,6 mil ouvintes mensais no Spotify pouco tempo após dar início à sua carreira solo, em uma nova etapa de sua extensa carreira musical de 37 anos.