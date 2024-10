Gina Garcia alcança 3 milhões de reproduções em seu primeiro álbum solo “Tô Pronta”

Gina Garcia mostra sua força como artista solo com o sucesso de seu álbum de estreia, “Tô Pronta”. Em apenas dois meses após o lançamento do segundo volume, o projeto, que contempla o melhor do samba, ultrapassou a marca de 3 milhões de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo.

Gina tem conquistado cada vez mais espaço e reconhecimento na música brasileira por seu talento único e deu um passo significativo na carreira com o lançamento de “Tô Pronta”. Com 12 faixas cuidadosamente selecionadas, o projeto marca uma nova fase na trajetória da cantora, que após 37 anos de carreira, está pronta para brilhar como protagonista.

O disco conta com os singles “Dá Pra Ser Feliz”, uma parceria emocionante com Péricles que acumula 1 milhão de reproduções no YouTube; “Meu Anjo”, um dueto envolvente que conta uma história pessoal e emocionante entre Gina e Gloria; “Respeito É Bom” em homenagem a comunidade LGBT+ com participações especiais de Preta Gil, Caio Prado, Assucena, Liniker e Erika Hilton; e “DESPEITO”, em parceria com Marvilla, uma das grandes revelações da nova geração.

Nascida e criada em uma família profundamente ligada às artes na zona leste de São Paulo, Gina sempre esteve cercada pela música. Filha de um pianista conhecido na noite paulistana e de uma bailarina que atuava no circo, Gina iniciou sua jornada profissional em 1987 e rapidamente se destacou nos palcos de São Paulo. Com o passar dos anos, tornou-se uma das backing vocals mais requisitadas do Brasil, colaborando com ícones nacionais e internacionais, incluindo Gian & Giovani, Elza Soares, Gloria Gaynor, entre outros. Sua marcante contribuição à banda Raça Negra, onde atuou por 29 anos, consolidou sua posição na música popular brasileira.