Gilvan visita o Jardim Santo André e garante continuidade de melhorias na região

Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, visitou neste domingo (8) o Núcleo dos Missionários, no Jardim Santo André, uma das diversas regiões da cidade que viveu enorme transformação durante o governo do prefeito Paulo Serra. Ele caminhou ao lado da população e recebeu centenas de votos de confiança, mostrando que a onda azul que invadiu Santo André também já chegou naquela comunidade.

“As pessoas nos olham com gratidão por tudo que já foi feito aqui nos Missionários. O governo do prefeito Paulo Serra devolveu a dignidade para as pessoas que moram aqui. Mas ainda tem muito para ser feito e a nossa proposta é continuar o trabalho nas ruas e vielas que ainda não foram contempladas. A comunidade confia e sabe que vai dar certo de novo”, comentou Gilvan.

Foram diversas obras importantes realizadas no Núcleo dos Missionários, como a quadra de grama sintética, quadra poliesportiva, área de lazer completa com brinquedos, reforma total da Associação dos Missionários com a implantação de cursos de cabeleireiro, manicure, entre outros promovidos pelo Fundo Social de Solidariedade, por meio da Escola de Ouro Andreense.

Também foram realizadas importantes obras de infraestrutura para dar mais qualidade de vida para os moradores como obras de drenagem, ligação de esgoto, adequação de vielas com construção de degraus e corrimão, entre outras.

“A continuidade deste trabalho é o Gilvan que vai fazer. Foram inúmeras melhorias já finalizadas e muitas que ainda estão em execução ou planejadas. Não tenho dúvidas de que Santo André vai escolher a alternativa mais segura para continuar no caminho certo, que é o Gilvan. O candidato que eu confio e que vai dar continuidade a tudo que estamos fazendo pela cidade”, ressaltou o prefeito Paulo Serra.

Além do Núcleo dos Missionários, Gilvan e Paulo Serra passaram por várias outras regiões da cidade neste domingo, como Bom Pastor, Vila Sá e a feira livre em Utinga. Na parte de noite participaram de cultos religiosos em igrejas do segundo subdistrito.