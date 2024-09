Gilvan visita comunidade no Jardim Santo André e recebe apoio dos moradores

Candidato a prefeito de Santo André, Gilvan visitou nesta terça-feira (24) uma das regiões que receberam grande melhoria durante o governo do prefeito Paulo Serra, a comunidade ABB, no Jardim Santo André. Ele caminhou pelo local e recebeu muito apoio dos moradores que desejam a continuidade do trabalho que vem sendo realizado.

“Aqui na comunidade ABB o governo Paulo Serra trouxe água, esgoto, iluminação e devolveu a dignidade para as pessoas. E vamos continuar esse trabalho,. melhorando a vida da nossa gente. Muito bom ouvir das pessoas o reconhecimento pelo trabalho bem feito. É a onda azul cada vez maior, rumo a vitória”, destacou Gilvan.

O candidato ouviu muitos relatos de moradores que viram a região se desenvolver nos últimos anos e também de pessoas que voltaram a estudar por meio do EJA (Educação de Jovens e Adultos) e conseguiram mais autonomia.

“Sabemos que ainda há muito para se fazer, mas é inegável que a Santo André de hoje é melhor que a de ontem e tenho certeza que amanhã será melhor do que hoje. Nossa candidatura representa a continuidade do trabalho que recolocou Santo André nos eixos“, destacou o candidato.

Gilvan cumpriu outros compromissos nesta terça-feira, dialogou com candidatos a vereador e circulou por várias regiões da cidade em cima de caminhão de som e ao lado do prefeito Paulo Serra.

“Santo André já sabe que o Gilvan representa a continuidade do nosso trabalho e por isso que ele tem subido nas pesquisas. Todos os andreenses reconhecem que a vida melhorou e com o Gilvan vão melhorar mais ainda. Vai dar certo de novo”, garantiu o prefeito Paulo Serra.