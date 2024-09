Gilvan sente carinho da população em caminhada pelo Núcleo Pintassilgo

Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, sentiu de perto neste domingo (15) o carinho e a confiança da população na continuidade do trabalho realizado pelo prefeito Paulo Serra. Ele caminhou pelo Núcleo Pintassilgo, comunidade próxima ao Parque do Pedroso, e viu estampado no rosto dos andreenses o olhar de gratidão pelos avanços conquistados nos últimos sete anos e meio.

“Por toda a cidade o carinho da nossa gente é contagiante e todos reconhecem que a continuidade do que vem sendo feito pelo governo Paulo Serra é o caminho seguro e certo para Santo André seguir nos trilhos. Muito bom estar próximo da população e receber tanto carinho dos andreenses”, destacou Gilvan.

Ao lado do prefeito Paulo Serra, o candidato cumpriu outras agendas importantes com vereadores, participou das comemorações do aniversário de 62 anos do Sajea (Sociedade Amigos do Jardim do Estádio e Adjacências) e de cultos religiosos.

“Estamos visitando todas as regiões da cidade para levar as propostas do Gilvan e explicar que a candidatura dele representa a continuidade do trabalho que transformou Santo André. Sabemos que ainda tem muita coisa para melhorar, mas quem vive na cidade sabe que a situação de hoje é muito melhor do que a de sete anos e meio atrás. O Gilvan é o cara certo para continuar essa transformação. Vai dar certo de novo!”, garantiu o prefeito Paulo Serra.