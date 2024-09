Gilvan segue com campanha em ritmo acelerado em Santo André

Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, continua rodando a cidade, ouvindo as pessoas e levando suas propostas para o maior número de andreenses. Nesta terça-feira (3), ele visitou empresas, gravou entrevistas para emissoras de televisão e na parte da noite participou de lançamento de campanha de vereador na presença de diversos apoiadores.

“O carinho das pessoas por onde a gente passa é muito motivador e nos enche de energia. Os andreenses já sabem que a nossa campanha representa a continuidade do trabalho do prefeito Paulo Serra”, garantiu Gilvan.

O prefeito Paulo Serra agradeceu a confiança da população no projeto. “Percebemos a cada dia nas ruas as pessoas mais confiantes de que vai dar certo de novo. A campanha cresce a cada dia e a gente consegue ver nas pessoas o sentimento de gratidão pelo que foi feito e de confiança pelo que estar por vir com o Gilvan como prefeito.”