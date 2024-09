Gilvan roda a cidade e mostra que é o mais preparado para assumir a Prefeitura de Santo André

A cada dia Gilvan mostra que é o candidato mais bem preparado para assumir a Prefeitura de Santo André a partir de janeiro. Nesta quarta-feira (18), o representante do PSDB participou de sabatina na Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), de caminhadas pelas ruas do Jardim Ipanema e de culto religioso. Em todas as agendas foi muito elogiado pela firmeza e conhecimento do funcionamento da máquina pública.

“Estamos conversando com todos os setores da sociedade, com empresários, comerciantes e com os andreenses. Estamos levando as propostas que fazem parte do nosso Plano de Governo e a aceitação é muito grande. A população quer a continuidade do trabalho realizado pelo prefeito Paulo Serra e nossa candidatura representa justamente isso”, destacou Gilvan.

Na Acisa, Gilvan debateu assunto que fez parte da sua rotina quando foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Ele falou sobre geração de emprego e renda, além de explicar como desburocratizou os processos para acelerar a abertura de novos negócios em Santo André.

O prefeito Paulo Serra destacou a qualidade de Gilvan e sua experiência dentro da gestão. “O Gilvan passou por cinco secretarias desde que eu assumi a Prefeitura, em 2017, e sempre deu conta do recado. Por isso é o mais preparado para continuar o trabalho que está sendo feito. Não tenho dúvidas quanto a isso e pelo que mostram as pesquisas o andreense também não tem mais dúvidas. Vão dar certo de novo”, garantiu o prefeito.