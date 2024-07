Gilvan reúne 300 médicos para elaboração do Plano de Governo com foco na Saúde

Gilvan, pré-candidato a prefeito de Santo André, reuniu mais de 300 médicos que atuam nas redes pública e privada de Santo André para discussões que vão contribuir na construção do seu Plano de Governo com foco na Saúde. O evento ocorreu nesta quinta-feira (4), no bairro Jardim.

Apoio Paulo Serra

Contando com apoio de Paulo Serra, atual prefeito de Santo André, Gilvan ressaltou a importância da participação dos médicos no processo. “Os médicos são profissionais que estão na ponta, conhecem bastante a cidade e, por isso, a participação deles na construção do nosso Plano de Governo é fundamental. Estamos ouvindo toda a sociedade para que tenhamos um governo justo e baseado na Proteção Social”, pontuou Gilvan, que até maio era o secretário de Saúde.

Participação popular

A elaboração do Plano de Governo de Gilvan passa também pela participação popular. Há uma semana o pré-candidato a prefeito lançou o Santo André da Gente, que, por meio do site www.santoandredagente.com permite aos munícipes indicar onde devem ser aplicados os recursos públicos e quais as principais demandas da cidade.

Além do site, o Santo André da Gente terá nove escutas públicas em nove territórios da cidade para que os andreenses possam discutir as demandas de cada bairro e contribuir na construção do Plano de Governo de Gilvan para que Santo André siga no caminho do crescimento.