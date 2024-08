Gilvan recebe apoio de Eduardo Leite

Depois de receber o reforço do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, a campanha do pré-candidato a prefeito de Santo André, Gilvan, se fortaleceu neste sábado (3) com o apoio do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). O gaúcho participou de edição especial do Santo André da Gente, escuta pública para a montagem do plano de governo, realizada na Casa de Portugal, no bairro Paraíso.

Durante o evento, Eduardo Leite relembrou sua trajetória política. Assim como Gilvan, ele também iniciou jovem na política, foi prefeito de Pelotas, sua cidade natal, aos 27 anos e se tornou governador do Rio Grande do Sul pela primeira vez aos 34 anos – está no segundo mandato após conseguir a reeleição em 2022.

“O governador é uma inspiração para mim porque foi prefeito muito jovem, com 27 anos, e sempre conduziu gestões muito qualificadas e que pensa nas pessoas. Queremos sempre ele ao nosso lado para compartilhar conosco todas as experiências exitosas que teve no Rio Grande do Sul, assim como pudemos mostrar projetos que o prefeito Paulo Serra tirou do papel em Santo André e hoje se tornou referência em todo o Estado de São Paulo”, destacou Gilvan.

Eduardo Leite compartilhou experiências que viveu no comando do Rio Grande do Sul durante a maior crise climática já vista no Brasil e destacou a importância de Santo André continuar o trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Paulo Serra. “Santo André tem uma grande oportunidade de continuar no ciclo de crescimento e tenho certeza que a população vai saber escolher o que é melhor para a cidade, que tenho certeza que é o Gilvan.”

Questionado sobre a juventude de Gilvan, o gaúcho fez questão de ressaltar que a competência administrativa é muito mais importante do que a idade. “O importante é ter capacidade técnica e o Gilvan tem, está na gestão do prefeito Paulo Serra desde o início e já conhece todos os desafios. Ele tem energia para desenvolver um grande trabalho.”

Amigo pessoal de Eduardo Leite, o prefeito Paulo Serra agradeceu o apoio. “É um grande amigo, um cara que passou pela pandemia e pela maior crise climática dos últimos anos com muita maestria. Um cara focado e muito transparente. Não podia ser melhor fechar o Santo André da Gente com um cara que é uma inspiração para nós e um dos melhores gestores públicos que temos no País”, destacou.