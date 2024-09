Gilvan propõe criar centro de referência para pessoa com deficiência no 2° Subdistrito

Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, aproveitou o sábado (21), quando se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, para anunciar o projeto para a construção do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência no 2° Subdistrito, que será erguido em terreno na Rua Havana, em Utinga.

“Tratamos todos os andreenses com muito carinho e responsabilidade. As pessoas com deficiência são prioridades no nosso projeto, por isso temos compromisso de criar esse centro de referência no 2° Subdistrito, que vai somar ao que já realizado no Reabilita, que funciona no Campestre. É com trabalho e boas ideias que vamos continuar construindo uma Santo André mais inclusiva. Vai dar certo de novo”, garantiu Gilvan.

O candidato aproveitou o sábado para circular por várias regiões da cidade em caminhão de som ao lado do prefeito Paulo Serra, além de cumprir compromissos com vereadores.

“Gilvan tem ótimos projetos e é o candidato que vai continuar o trabalho que fizemos nos últimos sete anos e meio. Tenho certeza que ele será o escolhido do andreense, que sabe que tem muito a ser feito, mas também sabe que a vida melhorou nos últimos sete anos e meio. Gilvan é cara que tem a minha confiança e o mais preparado”, garantiu o prefeito Paulo Serra.