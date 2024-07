Gilvan ouve demandas de moradores do 2° subdistrito para elaborar Plano de Governo

Pré-candidato a prefeito de Santo André, Gilvan realizou neste sábado (27), no Camilópolis, a penúltima plenária do Santo André da Gente, processo de escuta da população para a montagem do plano de governo. Desta vez foram ouvidos moradores do segundo subdistrito, em território composto por bairros como Vila Metalúrgica, Camilópolis, Jardim Santo Antônio, Vila Francisco Matarazzo, Vila Alto de Santo André, Jardim das Maravilhas, Vila Lucinda e Parque Oratório.

“Foi bom ouvir as demandas dos moradores do segundo subdistrito, uma região que recebeu muitos investimentos no governo Paulo Serra e que conta em nosso plano de governo com diversos projetos em execução para ser entregue nos próximos anos. Nossa pré-candidatura representa a continuidade da transformação que Santo André está passando”, destacou Gilvan.

Eduardo Merlino/Divulgação

Durante o evento no Camilópolis, que reuniu mais de 350 pessoas, os munícipes puderam fazer perguntas ao pré-candidato Gilvan. Outras participações foram computadas por meio de formulários e urnas disponibilizadas na entrada do evento.

Os andreenses ainda podem fazer suas sugestões de forma virtual no site www.santoandredagente.com.

A última plenária prevista do Santo André da Gente será na segunda-feira (29), às 19h, no Colégio Pentágono (Avenida Ramiro Colleoni, 151 – Centro). Na ocasião serão ouvidos os moradores do território composto por bairros da região central da cidade, como o próprio Centro, além de Casa Branca, Bairro Jardim e Campestre.