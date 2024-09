Gilvan mostra ser o mais preparado ao abordar iniciativas para combater mudanças climáticas

Candidato a prefeito de Santo André, Gilvan participou nesta segunda-feira (16) de um podcast com o prefeito Paulo Serra para apresentar suas propostas para conter as mudanças climáticas, melhorar o saneamento e combater enchentes. Entre as ações previstas está o plantio de 20 mil árvores em cinco anos e a ampliação da atuação da Secretaria de Meio Ambiente, que vai ganhar braço para cuidar das mudanças climáticas.

“Estamos construindo políticas públicas para nos antecipar em relação às mudanças climáticas. Uma delas é o programa Sanear Santo André, que é referência internacional, e que já entregou o Complexo Cassaquera, que corta os bairros Centreville e Parque Gerassi, e está construindo o Complexo Maurício de Medeiros, no Jardim Irene. Duas obras que pareciam que nunca sairiam do papel e beneficiou milhares de pessoas com a canalização dos córregos, proporcionando a melhora do escoamento de águas e a diminuição de possíveis enchentes”, comentou Gilvan.

Outro exemplo de política pública já colocada em prática e que será ampliada é a instalação dos bueiros inteligentes. “Já temos 600 equipamentos em funcionamento na cidade. Os bueiros têm sensor que avisa quando há acúmulo de sujeira que possa prejudicar o escoamento da água da chuva e nossa equipe vai até o local para fazer a limpeza, facilitando a drenagem”, explicou Gilvan, que foi superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e conseguiu equalizar dívida de R$ 3 bilhões que a autarquia tinha com a Sabesp.

As obras para melhorar o escoamento da água da chuva seguem por toda a cidade, por exemplo a que acontece na Avenida Queirós Filho, na Vila América, que vai ajudar a resolver problemas crônicos de enchentes na região. “O trabalho não pode parar e a nossa candidatura representa a continuidade de tudo isso que vem sendo feito pelo governo do prefeito Paulo Serra. Ainda tem muita obra para ser entregue e tenho certeza que, com o apoio que tenho recebido nas ruas, vamos conseguir. Vai dar certo de novo”, garantiu Gilvan.

O prefeito Paulo Serra ressaltou outras obras importantes realizadas no seu governo com a participação de Gilvan, que passou por cinco secretarias. “São muitos projetos que o Gilvan me ajudou a tirar do papel, como o Água Legal, que levou água para a torneira das pessoas, e as obras de saneamento. Quando assumimos a cidade tinha 27% do esgoto tratado e agora já chegamos a 94%. Essa é uma obra que nunca entreguei porque fica embaixo da terra, mas beneficia milhares de pessoas. E com o Gilvan vamos chegar a 100% do esgoto tratado em 2025, precisamos dessa continuidade”, destacou Paulo Serra.

O podcast entre Gilvan e o prefeito Paulo Serra acontece todas às segundas-feiras, às 19h, e é transmitido nas redes sociais, sempre com um tema diferente.