Gilvan mostra força e onda azul enche ruas de apoiadores

Candidato a prefeito de Santo André, Gilvan teve um domingo (22) muito especial e recheado de agendas pelas ruas. A duas semanas da eleição, ele andou por bairros da cidade e recebeu centenas de manifestações de carinho por parte da população, que a cada dia deixa mais claro que quer a continuidade do trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Paulo Serra.

“A onda azul tomou conta da cidade, por onde passamos são centenas de pessoas que confiam no nosso projeto e querem a continuidade do que foi feito no governo Paulo Serra. Esse é o sentimento em todos os bairros da cidade, o que nos deixa muito confiante. Tenho certeza de que vai dar certo de novo”, garantiu Gilvan.

Além das agendas nas ruas, Gilvan e o prefeito Paulo Serra participaram de cultos religiosos e tiveram reuniões com vereadores da base neste domingo.

“Reta final de campanha e estamos muito felizes com o resultado. Gilvan subindo nas pesquisas e o reflexo vemos nas ruas com uma onda azul de apoio ao projeto de continuidade. Isso mostra que o andreense reconhece tudo que foi feito nos últimos sete anos e meio e quer que o trabalho que colocou a cidade nos trilhos continue”, destacou o prefeito Paulo Serra.