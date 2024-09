Gilvan lança projeto que vai revitalizar Oliveira Lima e a Praça do Carmo

Valorizar o comércio da região central de Santo André oferecendo mais conforto e segurança para consumidores e comerciantes está entre as propostas que fazem parto do Plano de Governo de Gilvan, candidato a prefeito que tem apoio de Paulo Serra. Chamado de Centro Vivo, o projeto vai terminar a cobertura da Rua Coronel Oliveira Lima, principal corredor comercial da cidade, além de revitalizar a região da Praça do Carmos, cartão-postal andreense.

“Essa é uma grande proposta e um compromisso que estamos assumindo com a população. O Centro Vivo fará uma revitalização completa da Oliveira Lima e da Praça do Carmo, terminando a cobertura e valorizando o comércio popular, dando mais segurança para os andreenses. É mais uma grande obra que vamos tirar do papel. Nós já fizemos e vamos continuar fazendo. Vai dar certo de novo”, garantiu Gilvan.

O candidato a prefeito cumpriu extensa agenda nesta quinta-feira (19), conversando com os andreenses e mostrando seus projetos. Em visita ao empreendimento Motiró, Gilvan ressaltou a desburocratização dos processos que tornou Santo André mais atrativa às empresas. “Quando estivemos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico agilizamos os processos para a chegada de novos negócios. Vale lembrar que sete a cada dez empreendimentos do Grande ABC estão em Santo André. Isso traz mais emprego e renda para a nossa gente”, destacou.

Gilvan ainda passou por ruas e avenidas em cima de caminhão de som na companhia do prefeito Paulo Serra. “Santo André sabe que para continuar a transformação que vivemos nos últimos sete anos e meio tem que ser com o Gilvan. Ele é o mais preparado, o mais experiente, passou por cinco secretarias durante o meu governo e correspondeu em todas elas. A bola estava quadrada e ele deixava redonda. Por isso o Gilvan tem a minha confiança e dos andreenses, tanto que lidera todas as pesquisas”, comemorou o prefeito Paulo Serra.