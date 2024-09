Gilvan garante creches com período integral

Garantir creches em período integral é um dos compromissos assumidos por Gilvan na campanha a candidato a prefeito de Santo André. O projeto faz parte do Plano de Governo que está no site www.gilvan45.com.br.

“Esse é nosso compromisso para ajudar na rotina de pais e mães que trabalham e precisam deixar seus filhos nas creches municipais. Já iniciamos o processo de transformar todas as unidades em integrais. Só quem já fez sabe como fazer de novo”, comentou Gilvan.

O candidato cumpriu agenda nas ruas neste domingo (29) levando suas propostas para o maior número de pessoas possível. Ele foi acompanhado pelo prefeito Paulo Serra e mostrou muita confiança a uma semana da eleição.

“Nosso projeto está tendo uma grande aceitação. O andreense sabe que o trabalho do prefeito Paulo Serra transformou a cidade e quer a continuidade. Nossa candidatura representa tudo isso. Já fizemos e vamos continuar fazendo”, destacou Gilvan, que fez parte do governo do prefeito Paulo Serra desde o primeiro ano.

“Nós temos uma grande vantagem em relação aos concorrentes que é poder falar a verdade. Não precisamos inventar nada. Só mostrar as obras, investimentos e sonhos que tiramos no papel nesses últimos sete anos e meio. Gilvan é o meu candidato e quem vai continuar tudo isso que fizemos. Vai dar certo de novo”, ressaltou o prefeito Paulo Serra.