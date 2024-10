Gilvan garante ampliação das equipes de educação inclusiva de Santo André

Gilvan entra na reta final da disputa pela Prefeitura de Santo André mantendo campanha propositiva, focado em solucionar os problemas e cuidar dos moradores de Santo André. Nesta terça-feira (1), o candidato a prefeito apresentou suas ideias para ampliar as equipes de educação inclusiva, assegurando aos alunos matriculados na rede municipal a possibilidade de aprender e a se desenvolver integralmente.

“Reafirmo o compromisso de criar um ambiente educacional acolhedor e inclusivo, em que cada aluno tenha a chance de prosperar. Vamos capacitar continuamente os professores e profissionais da Educação Especial e ampliar as Salas de Recursos Multifuncionais para a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE)”, comentou Gilvan.

Ainda no tema Educação, recentemente Gilvan garantiu que em seu governo todas as creches municipais terão período integral. “Está no meu Plano de Governo que as creches de Santo André serão integrais. Já iniciamos esse processo no governo do prefeito Paulo Serra e vamos ampliar no meu governo. Só quem já fez sabe como fazer. Vai dar certo de novo”, destacou Gilvan.

O candidato cumpriu agenda de rua nesta terça-feira (1) com caminhadas e também em cima de caminhão de som, ao lado do prefeito Paulo Serra. Ele também gravou entrevista para a Rede Globo e participou de atividades com vereadores.

“Estamos na reta final da campanha e muito satisfeitos com o desempenho do Gilvan, que vem subindo nas pesquisas e conquistando a confiança da população. Ele é o meu candidato, o cara que depositei todas as fichas para conduzir a continuidade do trabalho que iniciamos em Santo André. Liderou cinco secretarias durante o meu governo e foi muito bem em todas elas, por isso tem a minha confiança”, ressaltou o prefeito Paulo Serra.