Gilvan faz caminhada ao lado de Paulo Serra e recebe apoio de 70 empresários da cidade

Candidato a prefeito de Santo André, Gilvan cumpriu longa agenda nesta quarta-feira (21). Ao lado do prefeito Paulo Serra, caminhou na hora do almoço pela Rua Evangelista de Souza, no Capuava, e, depois, pelo Parque Guaraciaba. A noite reuniu-se com mais de 70 empresários na Verzani e Sandrini, empresa que há 56 anos atua no mercado de terceirização de serviços.

“Nossa candidatura representa o governo do prefeito Paulo Serra e o que mais temos ouvido nos lugares onde passamos é que o trabalho tem que continuar. Muito bacana falar com os empresários e ouvir deles como as coisas melhoraram nos últimos sete anos e meio, com menos burocracia e mais incentivo. Esse é o nosso jeito de governar que está trazendo resultados e transformando Santo André”, reforçou Gilvan, que posou para muitas fotos durante o dia.

“Muito bom falar para tanta gente, mais de 70 empresários da cidade, e ouvir deles que o trabalho que realizamos fez e está fazendo a diferença. Cada dia mais as pessoas têm entendido que o Gilvan é parte da continuidade de tudo isso e tenho certeza que Santo André vai seguir no rumo do desenvolvimento”, comentou o prefeito.

Nesta quinta-feira (22), Gilvan continua rodando ruas da cidade seguindo as sugestões que recebe pelas redes sociais. A partir das 17h sobe em caminhão de som ao lado do prefeito Paulo Serra e vai circular por algumas das principais vias de Santo André.