Gilvan estreia podcast com Paulo Serra e realiza encontro com mais de 200 advogados

Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, participou de importantes compromissos de campanha nesta segunda-feira (2). Se reuniu com empresários, advogados e candidatos a vereador. Participou de uma sabatina do site ABC em OFF e de um podcast com prefeito Paulo Serra, transmitido ao vivo pelas redes sociais, no qual o prefeiturável mostrou as propostas que tem para a Saúde.

O podcast entre Paulo Serra e Gilvan vai acontecer todas as segundas-feiras, às 19h, sempre com um tema diferente. “Essa é uma ideia inovadora do prefeito Paulo Serra e é muito bom poder interagir com os andreenses. Nossa campanha está em um ritmo muito forte. Estamos conseguindo levar a nossa mensagem cada vez mais longe e o podcast permite isso. O sentimento nas ruas é que os andreenses já entenderam que nosso projeto é de continuidade do trabalho do prefeito Paulo Serra e de que vai dar certo de novo”, comentou Gilvan.

“Santo André reconhece o nosso trabalho realizado nos últimos sete anos e meio e entende que o projeto de continuidade é a melhor opção para os próximos quatro anos”, destacou Paulo Serra.

Após o podcast, Gilvan e Paulo Serra estiveram com a primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra, além do ex-secretário de Meio Ambiente e um dos coordenadores do Santo André da Gente, Fábio Picarelli, em evento com mais de 200 advogados, no Centro, onde puderam apresentar propostas que compõem o plano de governo e discutir melhorias para a cidade.