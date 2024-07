Gilvan escuta moradores do Jardim Cristiane e região na quarta plenária do Santo André da Gente

Ao lado de Paulo Serra, Gilvan, pré-candidato a prefeito de Santo André, realizou na noite de quinta-feira (18) a quarta plenária do Santo André da Gente, desta vez com moradores do Jardim Cristiane e região. Na reunião, os andreenses puderam sinalizar quais as principais demandas dos lugares onde moram. As contribuições farão parte de conjunto de ações que vão compor o plano de governo do pré-candidato.

“Estamos andando por todos os lados da cidade para ouvir as pessoas e saber delas o que ainda podemos melhorar. Esse processo de escuta traz os andreenses para dentro do governo, que é o modelo de gestão do prefeito Paulo Serra e que queremos dar continuidade. As reuniões são sempre produtivas, com colaborações importantes e somos sempre bem recebidos. Muito bom poder falar de política pública e saber como a vida dos moradores de Santo André melhorou nos últimos sete anos”, declarou Gilvan.

Imagem: Eduardo Merlino

Durante a plenária, Gilvan e Paulo Serra responderam perguntas dos moradores em diversas áreas, entre elas saúde e habitação. Outras questões foram enviadas por meio de formulários e urnas disponibilizadas na entrada do evento. Os andreenses que não puderam participar da plenária ainda podem fazer suas sugestões de forma virtual no site www.santoandredagente.com.

“Realizamos essas reuniões do Santo André da Gente desde 2015, na minha primeira eleição para prefeito. Percebemos como foi importante ouvir as pessoas em todas as regiões da cidade. As contribuições se tornaram o meu plano de governo, que mais para frente se tornou o plano de metas que estamos cumprindo. Com o Gilvan não será diferente. Nossa forma de governar é muito semelhante e por isso que ele foi o escolhido para ser o nosso pré-candidato a prefeito”, destacou Paulo Serra.

Ainda estão previstas mais cinco plenárias do Santo André da Gente até o dia 31 de julho. A próxima será domingo, às 10h, na Estrada do Pedroso, 2.031, ao lado da Toth Madeiras e vai envolver moradores do território 9, composto por Vila Luzita, Vila Lutecia, Jardim Teles de Menezes, Vila Suíça, Condomínio Maracanã, Jardim Santa Cristina, Jardim Guarará, Jardim Santo André, Jardim Irene, Sítio dos Vianas, Vila João Ramalho, Jardim Vila Rica, Cata Preta, Represa, Recreio da Borda do Campo, Parque Andreense e Paranapiacaba