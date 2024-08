Gilvan encara frio e chuva em mais um dia de campanha nas ruas de Santo André

Mesmo com frio e chuva, Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, manteve a agenda nas ruas neste sábado (24). Ao lado do prefeito Paulo Serra, ele conversou com moradores, comerciantes e empresários para apresentar sua proposta de governo, foi muito bem recebido e posou para dezenas de fotos.

Divulgação

“Dia produtivo e de muito diálogo pelas ruas de Santo André. Esse é o nosso jeito de fazer política, ouvindo as pessoas que, assim como nós, querem o melhor para Santo André. Nossa equipe é sempre muito bem recebida e tem ganhado cada vez mais apoio. Isso é reflexo do ótimo trabalho que é realizado pela gestão do prefeito Paulo Serra”, comentou Gilvan.

O candidato começou o sábado prestigiando o McDia Feliz em visita a Casa Ronald McDonalds, na Vila Príncipe de Gales. Depois caminhou pela Comunidade São Sebastião, na Vila Linda, pela Rua Dominicanos, no Jardim Santo André, além de participar do lançamento da campanha do vereador Márcio Colombo. Gilvan ainda esteve no congresso de mulheres na Igreja Evangélica Quadrangular do Camilópolis e no lançamento da campanha a vereador de Danilo Missura.

Divulgação

Toda a agenda teve a participação do prefeito Paulo Serra. “Basta andar pela cidade para ouvir das pessoas como a vida delas melhorou nos últimos sete anos e meio. Sabemos que ainda existe muito para ser feito, por isso confiamos no Gilvan para continuar o trabalho da nossa gestão e tocar obras tão importantes e que vão fazer a diferença na vida das pessoas”, pontuou o prefeito.