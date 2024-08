Gilvan e Silvana Medeiros são oficializados como candidatos a prefeito e vice-prefeita de Santo André

Com apoio de lideranças políticas e ovacionados por mais de 5.000 pessoas, Gilvan (PSDB) e Silvana Medeiros foram homologados como candidato a prefeito e vice-prefeita de Santo André em convenção realizada nesta quarta-feira (31) no Primeiro de Maio Futebol Clube.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o ex-governador de Goiás e presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, do prefeito Paulo Serra, que também é o presidente estadual do PSDB, da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra, do ex-senador José Aníbal, presidente do PSDB na cidade de São Paulo, do deputado federal e presidente de São Bernardo da federação PSDB/Cidadania, além dos presidentes municipais dos partidos coligados: PSDB, Cidadania, MDB, Avante, Solidariedade, PSD, Podemos e PRD.

Muito aplaudido, Gilvan discursou ao lado da esposa Jéssica, dos filhos Enzo e Pietro, e fez questão de chamar ao palco o seu pai, Gilvan, e sua mãe, Joseane. Ele lembrou da infância na Vila Homero Thon e de uma passagem do seu pai pelo CHM em 2015, quando teve que esperar atendimento médico no corredor, o que ocasionou paralisação dos rins. “Meu compromisso é que mais nenhum pai de andreenses passe por isso”, prometeu Gilvan.

O candidato a prefeito agradeceu o apoio maciço que recebeu na convenção. “Hoje é um dia emocionante e histórico. Ver tanta gente apoiando o nosso projeto é motivador. O governo do prefeito Paulo Serra fez a diferença na vida de milhares de andreenses e vou continuar esse modelo de gestão que deu certo. Estou muito feliz com todo esse apoio que recebi e quero dizer que vou trabalhar todos os dias para manter Santo André no rumo certo”, destacou.

Durante a convenção foram exibidos vídeos que mostraram a trajetória de Gilvan, que começou a trabalhar aos 16 anos e rapidamente se tornou empresário bem sucedido no ramo de hortifruti. Na política ele ajudou a eleger Paulo Serra prefeito pela primeira vez em 2016 e desde o primeiro ano de gestão integrou a equipe de governo em cargos estratégicos, como Secretário de Planejamento e Licenciamento, Diretor de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Diretor de Controle Urbano, Secretário Adjunto de Desenvolvimento e Geração de Emprego, superintendente do Semasa, Secretário de Saúde e Secretário de Ações Governamentais. Em todas as áreas teve reconhecida liderança e capacidade administrativa na solução de problemas e implantação de políticas públicas inovadoras.

“Foi uma energia contagiante que sentimos e que nos enche de esperança. O Gilvan é um cara que conquistou o respeito da nossa gestão e está preparado, está pronto para continuar o que estamos fazendo. Ele vai manter a cidade no caminho certo, não podemos correr o risco de voltar para trás. Um cara que tem toda a minha confiança e tenho certeza que vai dar certo outra vez”, discursou o prefeito Paulo Serra.

Anunciada terça-feira na composição da chapa majoritária, Silvana Medeiros também elogiou a animação do público. “Estou realizando um sonho. Quando eu estava no leito do hospital no ano passado, Deus me falou que teria um propósito na minha vida e eu nem imaginava que era isso. Estou muito feliz em ver tanta gente. Esse é o nosso time que vai manter Santo André no rumo certo”, pontou a candidata a vice-prefeita.

A primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra disse que surpreendeu com o número de pessoas no evento. “Uma honra muito grande participar desta convenção e ver quantas pessoas estão envolvidas com política e com o nosso projeto. Isso nos enche de confiança e de esperança de que vamos poder continuar cuidando da nossa gente”.

Presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, ressaltou a qualidade da gestão do prefeito Paulo Serra e elogiou a escolha de Gilvan para a sucessão. “Santo André vai continuar no caminho certo e com um futuro seguro. Paulo Serra faz uma administração revolucionária e escolheu para a sucessão um candidato, jovem, talentoso, experiente e muito competente que é o Gilvan. Tenho certeza que ele fará um grande governo”.