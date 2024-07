Gilvan e Ana Carolina Serra fazem reunião com 800 mulheres e coletam contribuições para o plano de governo

Gilvan, pré-candidato a prefeito de Santo André, e a primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra, se reuniram nesta quarta-feira (17) com mais de 800 mulheres para ouvir contribuições para a elaboração do plano de governo. O evento, realizado no Primeiro de Maio Futebol Clube, contou com a presença do prefeito Paulo Serra, da esposa de Gilvan, Jéssica Pereira, além da coordenadora do Santo André da Gente, Marília Camargo, que também é secretária adjunta de Planejamento Estratégico e Licenciamento.

“Muito feliz em ver o salão lotado com centenas de mulheres que, assim como eu, enfrentam muitas adversidades no seu dia a dia, mas não desistem nunca. Fizemos questão de promover esse encontro para ouvir essas mulheres que têm muito a contribuir no plano de governo do Gilvan. Santo André valoriza a participação feminina na política, foi assim na gestão do prefeito Paulo Serra e será desta mesma forma em um futuro governo do Gilvan”, comentou Ana Carolina Serra.

A reunião faz parte do Santo André da Gente, escuta pública que pretende ouvir o maior número possível de andreenses para a elaboração do plano de governo de Gilvan. Estão sendo realizadas plenárias em todas as regiões da cidade, além de encontros com setores da sociedade, como médicos e empresários. Os moradores podem participar também de forma on-line pelo site www.santoandredagente.com.

Santo André contra com 40% dos seus quadros do Executivo ocupados por mulheres. “A mulher é protagonista na gestão do prefeito Paulo Serra e vai continuar sendo porque no dia a dia percebemos o olhar diferenciado que elas têm. Fico feliz de reunir tantas mulheres competentes e contar com a contribuição delas na elaboração do meu plano de governo. Fundamental saber quais são as demandas do público feminino. Tenho certeza que as colaborações coletadas serão muito ricas para que a gente possa continuar transformando Santo André”, comentou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra destacou a importância da participação das mulheres no seu governo, em especial em áreas como predominância masculina, como a Defesa Civil e a GCM. “Olhar da mulher pode contribuir e muito para um modelo de sociedade que queremos. O respeito pelas pessoas, a sensibilidade delas são fundamentais e contribuem para uma cidade mais justa. Por isso temos cada vez mais mulheres no nosso governo, em especial nos cargos de gestão”, destacou o prefeito Paulo Serra.