Gilvan destaca propostas para a Cultura e propõe importantes obras em 2025

Mantendo uma campanha propositiva desde o início, Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, apresentou durante a agenda desta quinta-feira (26) suas ideias para o setor cultural. Ele se comprometeu a dar sequência ao trabalho realizado pelo prefeito Paulo Serra e entregar grandes obras, como a reforma do Museu de Santo André, da Casa da Palavra e descentralizar as atividades levando atrações aos bairros.

“O ótimo trabalho que foi feito na gestão do prefeito Paulo Serra vai continuar, vamos entregar o Museu e a Casa da Palavra no ano que vem, mantendo a cena cultural aquecida em Santo André e vamos descentralizar as atividades, levando mais Cultura para os bairros, além, claro, de manter os eventos solidários no Paço. Vai dar certo de novo”, garantiu Gilvan.

O prefeito Paulo Serra destacou os avanços conquistados na área. “Conseguimos reacender a cena cultural, que hoje está muito viva na cidade. Reformamos equipamentos que estavam em ruínas, como os teatros Carlos Gomes, Conchita de Moraes e o Municipal e vemos que a Cultura está muito acesa em Santo André. Tenho certeza de que o Gilvan vai dar sequência a esse trabalho tão importante”, comentou o prefeito Paulo Serra.

Gilvan manteve agenda nas ruas nesta quinta-feira, caminhou ao lado da população no Jardim Santo André e passou com o caminhão de som por vários bairros levando suas propostas. Em um dos itinerários, ele ainda conseguiu passar em frente a casa dos seus pais para parabenizar sua mãe, a Dona Joziene, que completou 54 anos hoje.