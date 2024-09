Gilvan comemora liderança de 39% nas pesquisas percorrendo Santo André

Nos braços do povo e embalado pelo apoio de correligionários, entre eles Paulo Serra, Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, voltou a cumprir extensa agenda de rua nesta terça-feira (10). Em cima de caminhão de som, percorreu diversos bairros e ruas da região central, recebendo centenas de mensagens de otimismo e manifestações de apoio de pedestres e motoristas.

“Estamos sentindo uma força muito grande a cada agenda que cumprimos nas ruas. As pessoas são gratas pelo que o governo Paulo Serra já fez e entende que nosso projeto é de continuidade. Meu compromisso é com a nossa gente, com a nossa cidade e por eles que vou trabalhar todos os dias. Uma onda azul invadiu Santo André. Tenho certeza de que vai dar certo de novo”, comentou Gilvan.

O candidato a prefeito ainda gravou entrevista para jornal da Rede Globo e participou de eventos com vereadores e com a comunidade.

“Estamos rodando a cidade para apresentar o Plano de Governo do Gilvan, que é o meu candidato e quem dará continuidade ao trabalho que fizemos nos últimos sete anos e meio. Em todas as regiões fomos muito bem recebidos. A cidade sabe que ainda tem muito a ser feito, mas quem vive em Santo André reconhece que a vida melhorou muito. Precisamos eleger o Gilvan para manter a cidade no caminho certo”, destacou o prefeito Paulo Serra.