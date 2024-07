Gilvan anuncia vereadora Silvana Medeiros como pré-candidata a vice-prefeita

Pré-candidato a prefeito de Santo André, Gilvan (PSDB) anunciou nesta terça-feira (30) a vereador Silvana Medeiros, do Avante, como sua pré-candidata a vice-prefeita, em evento que contou com a presença do prefeito Paulo Serra, da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra, além de Jéssica Pereira, esposa de Gilvan. A chapa majoritária será homologada em convenção da federação PSDB/Cidadania e dos partidos coligados nesta quarta-feira, às 18h30, em evento programado para o Primeiro de Maio Futebol Clube.

“Estou muito feliz pela escolha que o nosso grupo político fez. Tínhamos muitos bons nomes na equipe e optamos por uma mulher para trazer representatividade feminina para a chapa, que não pode ficar só no discurso ou na foto. A mulher tem que participar e ajudar no dia a dia da cidade. Além do que a Silvana é uma pessoa que já conheço há muito tempo e temos uma ótima convivência. Entre grandes nomes acertamos muito em escolher ela, que vai nos ajudar a tirar do papel políticas públicas que mudam a vida das pessoas”, discursou Gilvan.

Nascida em Santo André, Silvana tem 53 anos, é casada com o advogado Marcos Medeiros e mãe da Yasmin, de 16 anos. Como vereadora concentrou seus esforços na defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência. Sua atuação destacada no campo político é respaldada pela sua crença religiosa, sendo atualmente obreira na Igreja Internacional da Graça de Deus e líder de mulheres, além de empresária no ramo da consultoria jurídica. Silvana é formada em Direito e possui especialização em Processamento de Dados e Processos Gerenciais.

“Quero agradecer a confiança do Gilvan e do prefeito Paulo Serra e por acreditarem no meu trabalho. Muitos sabem que no ano passado eu havia recebido uma sentença de morte, mas Deus tinha um propósito na minha vida. Foi Deus que me restabeleceu para eu estar aqui. As famílias andreenses precisam de pessoas que tenham esse olhar como mãe, como mulher e voltado para o cuidado com os filhos. Nós mulheres somos inspiradoras e pessoas que não desistem”, comentou Silvana, que em 2023 passou 62 dias internada na luta contra um problema renal.

O prefeito Paulo Serra enalteceu a história de vida da pré-candidata a vice-prefeita e a atuação dela com as mulheres da cidade. ““Pesou muito na escolha o fato de ser uma mulher, uma vereadora atuante, com uma história de vida incrível. A Silvana é uma pessoa batalhadora e com trabalho importante realizado em toda cidade. Não tenho dúvida de que vai somar muito nesse projeto de continuidade capitaneado pelo Gilvan”, pontuou.

Ana Carolina Serra também elogiou a preferência por uma mulher. “A escolha da Silvana não foi à toa, significa uma luta em busca da representatividade feminina Eu conheço a Silvana há muito tempo, muito antes de pensarmos em enveredar para a política e fico muito feliz pela escolha do Gilvan. A Silvana tem esse olhar para a família e para o cuidado das pessoas e tenho certeza de que ela vai continuar esse trabalho que estamos realizando e que visa a segurança alimentar da nossa população”, destacou a deputada estadual.

Silvana é autora de diversos projetos de lei, como o que dispõe sobre a preferência da aplicação do questionário de verificação modificada para Autismo em crianças (M-CHAT) para realização de rastreamento de sinais precoces de autismo nas unidades de saúde e creches de Santo André. Além da defesa da família e das mulheres, ela também é atuante na causa animal e autora de projeto que visa o acesso de famílias de baixa renda à castração de cães e gatos.