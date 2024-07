Gilberto Gil fará show em Xangai, para marcar 50 anos das relações Brasil-China

O músico Gilberto Gil, 82, fará uma apresentação única com sua banda no Centro de Arte Oriental de Xangai, em 7 de outubro, na principal atração da programação brasileira que comemora os 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China.

A data do cinquentenário é 15 de agosto, mas espetáculos e outras iniciativas se distribuirão pelo ano, com maior concentração em Xangai, centro cultural no país. Aberta no mês passado, uma exposição dos irmãos designers Humberto e Fernando Campana na Power Station of Art, também na cidade, vai até setembro. Fernando morreu em 2022, aos 61 anos.

Os ingressos para a casa de 1.500 lugares, no distrito de Pudong, começam a ser vendidos daqui a duas semanas. Foi preciso apresentar as letras traduzidas de Gil, entre outras exigências, para liberação do espetáculo. Cinco empresas brasileiras devem participar do apoio ao show.

Ele é parte da turnê internacional de despedida de Gil, “Aquele Abraço”. A participação do músico e ex-ministro da Cultura de 2003 a 2008 na programação do cinquentenário vinha sendo discutida desde o ano passado entre sua equipe e o Itamaraty.

Chegou-se a aventar um segundo show, em Pequim, mas o desconhecimento da cultura do Brasil na China teria restringido o projeto. No Japão, onde Gil e a música brasileira são populares, foram previstas apresentações em diversas cidades.

O músico Gilberto Gil, 82, fará uma apresentação única com sua banda no Centro de Arte Oriental de Xangai, em 7 de outubro, na principal atração da programação brasileira que comemora os 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China.

A data do cinquentenário é 15 de agosto, mas espetáculos e outras iniciativas se distribuirão pelo ano, com maior concentração em Xangai, centro cultural no país. Aberta no mês passado, uma exposição dos irmãos designers Humberto e Fernando Campana na Power Station of Art, também na cidade, vai até setembro. Fernando morreu em 2022, aos 61 anos.

Os ingressos para a casa de 1.500 lugares, no distrito de Pudong, começam a ser vendidos daqui a duas semanas. Foi preciso apresentar as letras traduzidas de Gil, entre outras exigências, para liberação do espetáculo. Cinco empresas brasileiras devem participar do apoio ao show.

Ele é parte da turnê internacional de despedida de Gil, “Aquele Abraço”. A participação do músico e ex-ministro da Cultura de 2003 a 2008 na programação do cinquentenário vinha sendo discutida desde o ano passado entre sua equipe e o Itamaraty.

Chegou-se a aventar um segundo show, em Pequim, mas o desconhecimento da cultura do Brasil na China teria restringido o projeto. No Japão, onde Gil e a música brasileira são populares, foram previstas apresentações em diversas cidades.