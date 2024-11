Gilberto Gil comemora 60 anos de carreira

No último sábado (16), o programa “Caldeirão com Mion” proporcionou uma homenagem inesquecível ao lendário artista Gilberto Gil. Em um evento repleto de surpresas e convidados ilustres, a atração celebrou a carreira do cantor baiano de 82 anos, que se prepara para lançar sua derradeira turnê “Tempo Rei” em março próximo, na cidade de Salvador.

Gilberto Gil subiu ao palco para revisitar clássicos atemporais como “Tempo Rei”, “Andar com Fé” e “Vamos Fugir”. Durante o programa, Marcos Mion destacou a importância de Gil para a música brasileira, descrevendo-o como um mestre cuja obra ressoa profundamente no coração dos brasileiros.

Em meio às apresentações musicais, Gil compartilhou suas expectativas sobre a turnê: “Quero continuar fazendo música enquanto tiver saúde e prazer, mas agora em um ritmo mais tranquilo.” Ele brincou sobre a possibilidade de essa ser sua última turnê de grande escala, ressaltando o desejo por momentos mais sossegados após tantos anos dedicados à estrada.

O programa trouxe momentos emocionantes, como o reencontro de Gil com Vicente, figura chave em sua trajetória artística. Integrantes do Paralamas do Sucesso enviaram mensagens enaltecendo Gil como um verdadeiro mentor musical. Outra surpresa foi a presença do ator Othon Bastos, que relembrou com carinho os primórdios da carreira do músico e a parceria na canção “Iemanjá”, datada de 1964.

A amizade entre Gilberto Gil e Caetano Veloso também foi destacada. Em uma declaração tocante transmitida no programa, Caetano afirmou: “Acho que nós dois somos mutualmente a maior coisa da vida um do outro.”

Entre os espectadores presentes estavam celebridades como Alice Wegmann, Aline Wirley, Mariana Lima e Paulo Ricardo, todos ansiosos por celebrar o legado de Gil. Juliana Alves resumiu o sentimento geral ao afirmar que estar na plateia foi um sonho realizado.

Além das músicas memoráveis apresentadas ao vivo, o programa também trouxe à tona as gerações futuras da família Gil. Com três casamentos ao longo da vida, Gil é pai de oito filhos e avô de 12 netos. Muitos desses herdeiros seguiram os passos do patriarca na música, incluindo Preta Gil e o trio Gilsons.

O especial no Caldeirão não apenas relembrou as conquistas passadas de Gilberto Gil, mas também olhou para o futuro com expectativa e emoção, reafirmando seu papel indelével na cultura musical brasileira.