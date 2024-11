Gilberto Costa sugere criação de telemonitoramento para idosos em São Caetano

O vereador e líder do governo Gilberto Costa (PP) apresentou uma indicação à Prefeitura de São Caetano do Sul solicitando a criação do Telemonitoramento para residentes com mais de 60 anos, utilizando tecnologias apropriadas. A proposta tem como objetivo oferecer um modelo de cuidado remoto e contínuo, com foco na segurança e no bem-estar dos idosos, especialmente daqueles que vivem sozinhos.

Segundo Gilberto Costa, a medida é essencial para atender à população idosa da cidade, muitas vezes vulnerável. “A implementação de tecnologias apropriadas é um avanço importante na área da saúde, especialmente para idosos com doenças crônicas. Esse modelo não apenas melhora o cuidado médico, mas também fortalece os laços familiares e comunitários, criando uma sociedade mais inclusiva e conectada”, destacou o vereador.

A iniciativa busca monitorar a saúde dos idosos em tempo real, reduzindo a sensação de isolamento e promovendo um impacto positivo no bem-estar psicológico. “A interação frequente com profissionais de saúde combate a solidão e os sentimentos de abandono, além de proporcionar mais tranquilidade às famílias, sabendo que seus entes queridos estão sendo acompanhados e podem receber ajuda rapidamente, se necessário”, acrescentou.

O telemonitoramento contribuiria para diminuir as desigualdades no atendimento à saúde, promovendo um modelo que combine inclusão digital, prevenção e qualidade de vida para os idosos de São Caetano, aliviando a pressão sobre o sistema de saúde. “São Caetano tem a oportunidade de se tornar referência no cuidado geriátrico, investindo em políticas que priorizem a qualidade de vida da terceira idade”, concluiu o parlamentar.