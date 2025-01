Gilberto Costa solicita melhorias em mobilidade e segurança no bairro Olímpico

O vereador Gilberto Costa (PP) protocolou duas indicações que visam melhorias nas áreas de mobilidade urbana e segurança pública no bairro Olímpico. Os pedidos são fruto de demandas encaminhadas ao gabinete do parlamentar e exigem atenção da Prefeitura de São Caetano do Sul para o bem-estar da população.

Na área de mobilidade urbana, o vereador solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a realização de estudos para a instalação de cobertura e assento no ponto de ônibus localizado na Rua Pelegrino Bernardo, em frente à Rua Arthur Garbelotto.

“Os munícipes têm solicitado a instalação de cobertura e assento para tornar o ponto de ônibus mais estruturado e seguro, proporcionando um local adequado para que as pessoas aguardem o transporte. Isso evita que fiquem expostas à rua ou às calçadas estreitas, reduzindo os riscos de acidentes“, explicou Gilberto Costa na justificativa da indicação.

Já no âmbito da segurança pública, o parlamentar indicou a implantação de câmeras de monitoramento na interseção da Rua Manoel Joaquim Lopes com a Rua Francesco de Martini. “A presença dessa ferramenta tecnológica é fundamental para garantir um ambiente mais seguro para pedestres, motoristas e moradores, permitindo que realizem suas atividades diárias com mais tranquilidade”, afirmou.

“Seguiremos firmes em nossa luta para que essas melhorias sejam concretizadas o mais breve possível, sempre ouvindo as necessidades da comunidade e trabalhando em parceria com a administração municipal para garantir um ambiente mais seguro e acessível para todos“, concluiu Gilberto Costa.