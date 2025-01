Gilberto Costa solicita estudo para instalação de redutor de velocidade no bairro Olímpico

O vereador Gilberto Costa (PP) protocolou uma indicação junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de São Caetano do Sul, solicitando a realização de estudos técnicos para a instalação de um redutor de velocidade, ou lombada eletrônica, na Avenida Paraíso, no bairro Olímpico.

Na justificativa da proposta, Gilberto Costa destacou a importância da instalação do dispositivo para a segurança da população. “A presença desses equipamentos é fundamental para proteger motoristas e pedestres, principalmente em uma via que concentra pontos essenciais, como igrejas, escolas e o estádio, além de registrar um tráfego intenso de veículos e pessoas”, afirmou o vereador.

O parlamentar também ressaltou a eficácia das lombadas eletrônicas na conscientização dos motoristas. “Esses dispositivos reforçam o respeito aos limites de velocidade, incentivando um comportamento mais responsável no trânsito. O controle eletrônico é especialmente eficaz, pois as penalidades aplicadas ajudam a garantir o cumprimento das regras e promovem mudanças de atitude dos condutores”, pontuou.

Com essa iniciativa, Gilberto Costa reafirma seu compromisso com a segurança viária no município, particularmente em áreas de grande circulação. “Nosso objetivo é contribuir para a formação de uma cultura de respeito às leis de trânsito, beneficiando toda a comunidade e tornando nossas vias mais seguras para todos”, concluiu o vereador.