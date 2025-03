Gilberto Costa solicita emenda para reforçar a segurança pública em São Caetano

O vereador Gilberto Costa (PP) protocolou, junto à mesa diretora da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, um ofício dirigido ao deputado estadual Thiago Auricchio (PL), solicitando a destinação de uma emenda parlamentar para fortalecer a segurança pública no município. O pedido foi atendido e será convertido em investimentos para reforçar as ações de segurança na cidade.

Investimentos necessários para a melhoria da segurança

No documento, Gilberto Costa reforçou a urgência da medida. “Solicitamos ao deputado Thiago Auricchio, sempre atento às demandas da nossa cidade, a destinação de uma emenda parlamentar para a área de segurança. O objetivo é fortalecer o sistema local, proporcionando mais tranquilidade e bem-estar à população”. O vereador também destacou que a iniciativa é crucial para enfrentar os desafios atuais e garantir uma resposta eficiente às demandas da comunidade.

O parlamentar enfatizou que, embora São Caetano do Sul esteja entre as cidades mais seguras do país, isso não significa que o trabalho na área de segurança deva ser interrompido. “Os números mostram que somos referência em segurança pública, mas isso não quer dizer que a gente não possa ou não deva continuar investindo. Somos uma cidade segura, mas precisamos de mais segurança”, afirmou.

Ações de prevenção e modernização da vigilância

Gilberto Costa também ressaltou a importância de investir em medidas como o reforço do patrulhamento, a ampliação de tecnologias de monitoramento e ações de prevenção à criminalidade. “É fundamental contar com recursos que garantam a segurança dos nossos cidadãos. Modernizar o sistema de vigilância e implementar iniciativas preventivas são passos essenciais para assegurar qualidade de vida aos moradores”, reforçou.

O deputado estadual Thiago Auricchio confirmou a destinação da emenda e destacou seu compromisso com a cidade. “A segurança pública é um tema muito atual. A gente está fazendo a nossa parte para ajudar São Caetano do Sul junto ao prefeito Tite, atendendo a solicitação do vereador Gilberto Costa. Os recursos para a área da segurança já foram encaminhados para o município”, afirmou.

O vereador ainda agradeceu ao deputado pela atenção à demanda. “Thiago Auricchio tem sido um aliado constante na busca por melhorias para a população. Sua atuação é fundamental para o desenvolvimento de São Caetano, e confiamos em seu apoio para viabilizar essa emenda, que trará benefícios diretos à segurança pública”, finalizou Gilberto Costa.